 تركيا تعفي مواطني 4 دول عربية من تأشيرة الدخول السياحية - بوابة الشروق
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تركيا تعفي مواطني 4 دول عربية من تأشيرة الدخول السياحية

وكالات
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 2:40 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 2:40 م

أعلنت أنقرة اليوم السبت، إعفاء مواطني 6 دول بينها أربع دول عربية من تأشيرة الدخول إلى تركيا بغرض السياحة.

ويتيح هذا الإعفاء الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية التركية، لمواطني هذه الدول إمكانية زيارة تركيا للغرض السياحي، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يوما في كل فترة 180 يوما.

ووفقا للقرار المنشور بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم منح الإعفاء من التأشيرة لمواطني: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، إلى جانب مواطني الولايات المتحدة وكندا.


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