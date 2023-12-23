أكاديمية الشرطة تحتفل بتخرج فرقة حماية المدنيين بمناطق الصراع للكوادر الأمنية الإفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام" احتفالية بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة "حماية المدنيين بمناطق الصراع"، والتي عقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 21 ديسمبر 2023 للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية، بمشاركة 24 متدربا يمثلون 14 دولة إفريقية.

حضر الحفل اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وقيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام"، حيث نقل لهم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات.

وأكد حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة، مؤكدا أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية؛ بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع الأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم بمجال العمل الأمني.

في نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.