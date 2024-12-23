أحمد الشرع يدعو أمير قطر لزيارة سوريا ويتعهد ببدء تعاون استراتيجي واسع مع الدوحة

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن دمشق ستبدأ تعاونًا استراتيجيًا واسعًا مع قطر، خلال الفترة المقبلة.

ودعا في تصريحات، نقلتها قناة «الجزيرة»، اليوم الاثنين، أمير دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، إلى زيارة سوريا.

وأضاف أن «الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري، كما أنه أبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية».

وأشار إلى أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق، قائلًا إن «مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة».

ولفت إلى أن «قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري»، قائلًا إن دمشق تسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.