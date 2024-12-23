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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن بطولات عناصر الكتائب وأداءهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

وأضاف في سلسلة تغريدات، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه.

وأشار إلى أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تغريداته بالقول: «مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما يركز الاحتلال من عملياته على شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن جيش الاحتلال وضع روبوتات مزودة متفجرات عند بوابة مستشفى كمال عدوان التي يحاصرها الجيش في شمال القطاع، حيث يواصل عملية عسكرية برية منذ أكثر شهرين.

وقال المدير العام للوزارة منير البرش في بيان، إن جيش الاحتلال وضع مؤخرا روبوتات محملة بالمتفجرات قرب بوابة مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة، واصفا هذا الفعل بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بأن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار باتجاه مباني المستشفى واخترقت الرصاصات وحدة العناية المركزة، وقسم الولادة، وقسم الجراحة المتخصصة.