اندلاع حريق في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة شمال غزة جراء قصف الاحتلال

اندلع حريق، قبل قليل، في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط المكان.

وتتعرض مستشفيات شمال قطاع غزة (الإندونيسي، والعودة وكمال عدوان)، لحصار متواصل ومشدد منذ قرابة الشهرين، ومُنع خلاله إدخال الدواء أو الطعام، أو الطواقم الطبية، أو الإسعاف، أو أي خدمات أخرى.

ولا يزال مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف ومتواصل منذ ثلاثة أيام قنابل، وبداخله 91 مريضًا.

ومنذ السابع من أكتوبر الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.