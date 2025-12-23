محافظ أسيوط يفتتح صيدلية «إسعاف 24» أمام مستشفى المبرة في حي شرق

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صيدلية "إسعاف 24" أمام مستشفى المبرة بحي شرق مدينة أسيوط؛ لتقديم خدماتها للمواطنين على مدار اليوم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف بمختلف المحافظات، دعما لمنظومة توفير الدواء، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية، لاسيما الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

شهد الافتتاح الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة راندا رفعت مديرة فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط، بمشاركة المستشار إسلام الزيات المستشار القانوني للشركة المصرية، والدكتور إيهاب العتباني المدير التجاري، والدكتور وليد سعدة مدير الإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ياسر رئيس قطاع الصيدليات، والدكتور ناصر طلخان رئيس قطاع فروع الصعيد، والمهندس حسن عبدالمعطي مدير عام الأمن بالشركة، والدكتور زكريا حسن مدير عام الإسعاف، إلى جانب أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط والوفد المرافق أقسام الصيدلية الجديدة، التي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الدوائية تشمل أدوية الأورام، والأدوية المدعمة، وأدوية النواقص والدعم، وأدوية الجدول، إلى جانب مختلف المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع حصول المرضى على العلاج اللازم.

أوضح المحافظ، أن صيدلية "إسعاف 24 – أسيوط" تُعد أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأحدث فروع سلسلة صيدليات الإسعاف المصرية، حيث تحمل رقم 30 على مستوى الجمهورية، والفرع الثاني داخل محافظة أسيوط، وذلك بعد قرابة عامين من افتتاح أول فرع بالمحافظة، مشيرا إلى التنسيق الجاري لافتتاح فروع جديدة بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير الدواء لأهالي أسيوط في جميع المناطق وبأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن الصيدلية تعمل على مدار اليوم وفق أعلى معايير الجودة، لافتا إلى قرب التعاقد مع هيئة التأمين الصحي لتوفير الأدوية للمستفيدين، والحد من الممارسات غير المشروعة لبعض الصيدليات الخاصة التي تدعي عدم توافر أدوية التأمين وتلزم المرضى بشراء بدائل على نفقتهم الخاصة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تخفيفا للعبء عن المواطنين وضمانا لوصول العلاج إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير أي دواء غير متوافر، من خلال شبكة متكاملة للتواصل مع المرضى، بما يضمن إتاحة الأدوية والخدمات العلاجية اللازمة، في ظل اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين.

كما التقى محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث جرى تبادل الدروع التذكارية مع الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة، تقديرا للتعاون المشترك.