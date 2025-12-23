القبض على 3 سجناء في فلوريدا بعد فرارهم من سجن قرب أتلانتا

أعلن عضو بحملة فيدرالية للعثور على السجاء الفارين، القبض على ثلاثة سجناء فروا من سجن شرق أتلانتا، من بينهم متهم بالقتل، في فلوريدا.

ورفض إريك هاينتسه، مساعد رئيس مفتشي فرقة العمل الإقليمية بالجنوب الشرقي المعنية بالعثور على السجناء الفارين التابعة لخدمة المارشالات الأمريكية، مشاركة المزيد من التفاصيل قبيل مؤتمر صحفي مزمع في أتلانتا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة ديكالب، إن السجناء الذين فروا من سجن المقاطعة تم العثور عليهم صباح أمس الاثنين أثناء فحص أمني دوري.

وقالت ميلودي مادوكس رئيسة شرطة ديكالب، في بيان قبل أن تتم إعادة القبض على السجناء: "إننا نتعامل مع هذا الخرق بجدية شديدة ونعمل بمثابرة لضمان أن يعود هؤلاء الأفراد للاحتجاز بأسرع وقت ممكن".