البيئة تصادر طيور البجع من سوق السمك بالإسماعيلية

نفذت وزارة البيئة، من خلال فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حملة تفتيشية موسعة بسوق السمك بمحافظة الإسماعيلية، بهدف حماية الكائنات البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور المحمية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمحافظة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية، والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الطيور والكائنات المحمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد 2 طائر بجع من داخل سوق السمك، بعد رصد وجودهما داخل إحدى المنشآت بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية، مشيرة إلى التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات البيئية المتبعة، بما يضمن حماية الطيور وعدم تعرّضها لأي أذى.

وشددت وزيرة البيئة على خطورة اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو عرض أو حيازة أو بيع الطيور والحيوانات البرية بأي صورة.

وأكدت استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز للطيور أو الكائنات المحمية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بمختلف المحافظات.

كما ناشدت وزارة البيئة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تعدٍّ على الكائنات المهددة بالانقراض، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.