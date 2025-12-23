فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

تواصلت، لليوم الثالث، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بساحة أبو الحجاج الأقصري.

بدأت الفعاليات بحلقات التحطيب بمشاركة مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين وجماهير غفيرة من أهالي المحافظة وضيوفها من السائحين.

وتواصلت الفقرات بعروض فلكلورية قدمتها فرق قصور الثقافة للفنون الشعبية، حيث بدأت مع فرقة ملوي بقيادة الفنان محمد شحاتة، التي شاركت برقصة «السحجة» وتابلوه بعنوان «أمانة يا مراكبي».

كما قدمت فرقة أسيوط، بقيادة محمود يحيى، رقصتي «العصايا» و«التحميلة»، وواصلت فرقة بني سويف، بقيادة وائل عيد، الفقرات بتقديم رقصتي «النحاس» و«السحجة».

وشاركت فرقة المنيا، بقيادة سيد التوني، بعروضها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بقيادة منال إبراهيم، فقرة غنائية تضمنت باقة من الأغاني التراثية، منها: «يا عين صلّي على النبي»، و«بشاير»، و«حبيبي يا ولدي»، و«على فين يا صبية»، و«قصدت بابك».

واختُتمت الفعاليات بعرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، والتي قدمت، بقيادة محمد، أبرز رقصة «العصايا»، تلاها تابلوه «سامر التحطيب»، الذي خطف إعجاب جمهور المهرجان وتفاعل معه بالتصفيق الحاد.

ويُقام مهرجان التحطيب تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

وتُقام حلقات التحطيب يوميًا بساحة أبو الحجاج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السابعة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان مساء بعد غدٍ الأربعاء.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ فنون لعبة التحطيب، والتأكيد على توارثها عبر الأجيال بوصفها أحد أهم عناصر الهوية الثقافية المصرية، وممارستها كلعبة رجالية في المناسبات الكبرى والأفراح، خاصة بعد نجاح مصر في إدراج لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو.