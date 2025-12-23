الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره السوري

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيستقبل نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي وصل إلى موسكو ضمن وفد سوري في زيارة رسمية.

وأضافت زاخاروفا، أن "من المقرر عقد اجتماع مع لافروف"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ووصل وفد سوري، يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ومسئولين في الاستخبارات العامة اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية (سانا)، إن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ومسئولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وأجرى المسئولون السوريون مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن ما بشأن ما تم وصفه باعتباره قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع بأن المحادثات تناولت اتفاقية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات القيادة الكردية أيضا في مؤسسات الدولة السورية. وكان الشيباني قد ناقش نفس المسألة أمس الاثنين مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وأوضحت المصادر أن الزيارة إلى موسكو تهدف إلى التأكيد على ما تعتبره دمشق عدم تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية للاتفاقية المبرمة في مارس.

وتنص اتفاقية مارس على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرقي سوريا ضمن نظام الدولة، وإنهاء الإدارة الذاتية، ولم يتم اتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بتأخير التنفيذ.

وفي يوليو الماضي، التقى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة نظيره الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو بحضور كل من الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، حيث شهد اللقاء مباحثات بشأن عدد من القضايا العسكرية المشتركة.

وأكد الشيباني، في مؤتمر صحفي مع لافروف آنذاك، أن "الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سوريا"، موضحا أن "سوريا تتطلّع إلى تعاون وتنسيق كامل مع روسيا لدعم مسار العدالة الانتقالية فيها، وأن التعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام".