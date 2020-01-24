لاجارد تحذر الأسواق بعدم افتراض أن سياسة البنك المركزي الأوروبي تعمل على وضعية الطيار الآلي

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المستثمرين اليوم الجمعة، بعدم افتراض أن السياسة النقدية الحالية محصورة في المستقبل المنظور، لمجرد أن المسؤولين يركزون على مراجعة استراتيجيتهم.

وقالت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا اليوم الجمعة :"لأولئك الذين يعتقدون أنها مضبوطة على وضعية الطيار الآلي ، أقول لهم إن هذا أمر سخيف"

وأضافت:" دعونا ننظر إلى الحقائق.. دعونا نلقي نظرة على كيفية تطور الاقتصاد ".

وجاءت كلمات لاجارد بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن إعادة التقييم الأولى لهدف وأدوات التضخم بالبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2003 ، في عملية لن تنتهي حتى ديسمبر المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أمس الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، كاشفا عن خطط لإجراء أول مراجعة واسعة للعمليات النقدية للبنك خلال 16 عاما.

وأعلن مجلس محافظي البنك، الذي يضم 25 عضوا، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر، مع الإبقاء أيضا على برنامجه لشراء سندات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (2ر22 مليار يورو) شهريا. وكان تم إطلاق برنامج شراء السندات في الأول من نوفمبر.