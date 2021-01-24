تقرير: 7 من كل 10 أشخاص في تركيا مثقلون بالديون

كشف تقرير حديث أعده اتحاد موظفي الخدمات العامة في تركيا التابع لاتحاد النقابات العمالية التقدمية، عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـوباء كورونا المستجد على تركيا، حيث ظهر أن سبعة من كل 10 أشخاص في البلاد مثقلون بالديون.

وقال التقرير إن تأثير الوباء قد أثر سلبا على ظروف المعيشة والعمل وأدى إلى تفاقم تفاوت الدخل وتفاقم الفقر في البلاد.

وأشار التقرير المؤلف من 12 صفحة إلى أنه يوجد في تركيا أعلى تفاوت في الدخل في أوروبا ، في حين أن المجر وفرنسا وألمانيا لديهم التوزيع الأكثر عدلاً للدخل .

وبحسب التقرير ، فإن خطر الفقر في تركيا أعلى بمرتين من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي. في حين أن الاتحاد الأوروبي يواجه في المتوسط ​​21.4٪ من مخاطر الفقر ، فهو 39.8٪ في تركيا.

وكشف التقرير أيضًا عن التناقض الصارخ بين النساء في تركيا وأوروبا ، حيث إن 41٪ من النساء التركيات معرضات لخطر الفقر بينما 22.3٪ من النساء الأوروبيات في نفس الوضع.

وأظهر التقرير أن المعدل بالنسبة للرجال الأتراك هو 38.6 في المائة، في حين أن 20.4 في المائة من الرجال في أوروبا معرضون لخطر الفقر.

وأوضح التقرير أن ما يقرب من نصف الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في تركيا معرضون لخطر الفقر ، مقارنة بـ 23.4 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال تبادل البيانات حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، أظهر التقرير أن المواطنين أصبحوا أكثر فقراً ففي حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9،150 دولارًا في عام 2019 ، فقد انخفض إلى 7715 دولارًا في عام 2020 ، مما يمثل أحد أدنى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ، وفقًا للتقرير.

كما ورد في التقرير أن عدد الفقراء في تركيا زاد بنسبة 8.4 في المائة في غضون عامي 2017 و 2019.