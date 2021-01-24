 كوريا الجنوبية: ليس هناك تغيير في الخطة بشأن إمدادات لقاح استرازينيكا - بوابة الشروق
الأحد 24 يناير 2021 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية: ليس هناك تغيير في الخطة بشأن إمدادات لقاح استرازينيكا

سول - د ب أ:
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:02 ص

وسط تأجيل في إمداد لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أوروبا، أكدت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه ليس هناك أي تغييرات في خطتها لجلب لقاحات "استرازينيكا" المضادة لفيروس كورونا في الربع الأول من العام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وذكرت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إمدادات لقاح "استرازينيكا" الذي ستنتجه شركة "إس كيه بايوساينس" الكورية الجنوبية ستبدأ في الربع الأول من العام كما هو مقرر.

وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت على اتفاق شراء مع شركة "استرازينيكا" للحصول على عشرات الملايين من الجرعات.

وكانت السلطات الصحية قد ذكرت في وقت سابق أن لقاح "استرازينيكا" الذي تنتجه شركة "إس كيه بايوساينس" في البلاد، سيتم إمداده اعتبارا من فبراير أو مارس المقبلين على مراحل.

وتردد أن شركة "استرازينيكا" ستقلص شحنات لقاحها إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 60% في الربع الأول من العام بسبب مخاوف بشأن الإنتاج.

وأثار التأجيل في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركتي "استرازينيكا" و"فايزر" مخاوف واحتجاجات من جانب دول أوروبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك