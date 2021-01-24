 الخارجية الأمريكية: الضغط العسكري للصين ضد تايوان يهدد السلام والاستقرار الإقليميين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: الضغط العسكري للصين ضد تايوان يهدد السلام والاستقرار الإقليميين

د ب أ
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 6:51 ص

 أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الضغط العسكري الذي تمارسه الصين ضد تايوان مشيرة إلى أن ذلك يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أن الولايات المتحدة تراقب بقلق نمط لمحاولات الصين المستمرة لترهيب جيرانها، بما في ذلك تايوان".

وذكر البيان "إننا نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان وبدلاً من ذلك الدخول في حوار هادف مع ممثلي تايوان المنتخبين ديمقراطياً".

وأضاف البيان "ستواصل الولايات المتحدة دعم الحل السلمي للقضايا عبر المضيق، بما يتفق مع رغبات ومصالح الشعب في تايوان".

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