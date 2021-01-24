أول طبيب يتلقى لقاح كورونا: اليوم مر بشكل عادي ولم أشعر بأي أعراض

قال الدكتور عبدالمنعم سليم، أول طبيب مصري يحصل على لقاح كورونا، إنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، معقبًا: «سأتواجد هنا على قوة العمل للمرة الثانية خلال هذه الفترة»، في إشارة منه إلى عمله بمستشفى أبو خليفة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن التنسيق بدأ معه خلال الموجة الأولى من كورونا، أثناء فترة عمله بأبو خليفة، بالتخيير ما بين تناول المصل وعدمه.

وذكر أنه كان قد أخذ قراره منذ فترة طويلة بأنه سيوافق على تناول التطعيم مجرد العرض عليه، مضيفًا: «أنا طبيب حالات حرجة، وظيفتي خلال فترة كورونا تكمن في الاحتكاك بالمريض في أسوأ حالاته بصورة دائمة».

ولفت إلى تقييمه للوضع بأنه في خطر بشكل دائم، وبناءً عليه فإنه قرر الحصول على المصل في أول فرصة أيًا كان نوعه، طالما أجريت عليه الفحوصات اللازمة وجربته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بصورة شخصية.

وأوضح أنه تناول المصل من ثمان ساعات، متابعًا: «مر اليوم بشكل عادي، ولم أشعر بأي إرهاق، اتغذيت، واتعاملت بشكل طبيعي».

وأكد أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية حتى الآن، مشيرًا إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي في المستشفى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.

ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.