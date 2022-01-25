ضبط 3 متهمين بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين، لـ2 منهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 100 طربه لمخدر الحشيش، تزن 10 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية مليون جنيه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، محل إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليهم في نطاق قسم شرطة كرموز، أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المقبوض عليهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، واعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين، لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الإثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.