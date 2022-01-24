صرح محمد عبدالمنعم، مدافع المنتخب المصري ونادي فيوتشر، بأنه يحلم بالعودة لفريق الأهلي والتتويج معه بكل البطولات، مشيرًا إلى أنه طلب الخروج إعارة لفيوتشر حتى يشارك بصفة مستمرة.

ويستعد عبدالمنعم للمشاركة مع المنتخب المصري في مباراته أمام كوت ديفوار الاربعاء المقبل، على ستاد أحمدو أهيدجو، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "مشاركتي في كأس الأمم الإفريقية ستساهم في عودتي للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

وأضاف: "تمسكت بالخروج على سبيل الإعارة خلال فترة تواجد فايلر كمدير فني للأهلي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة كأساسي وهذا ما حدث بالفعل".

وأكمل: " شاركت بشكل أساسي مع سموحة وحصلت على خبرات مع الفريق، وبعدها اصريت على الخروج للإعارة مع فيوتشر، فهو نادي بمواصفات أوروربية وطموحنا المربع الذهبي هذا الموسم".

واختتم: "حلمي العودة إلى الأهلي وحصد الألقاب مع بطل أفريقيا، الأحمر لا يمر عليه شهر إلا بتحقيق بطولة".

ويواجه الأهلي فريق مونتيري، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير القادم، بمباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للاندية بنتيجة 5-1.