إيفرجراند الصينية للعقارات تطلب مزيدا من الوقت لسداد مستحقات المستثمرين الأجانب

حثت مجموعة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفجراند جروب المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها المزيد من الوقد لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمجموعة الصينية القول إنها تريد مزيدا من الوقت من المستثمرين الأجانب لكي تستوعب حالة الغموض والمخاطر المحيطة بها بهدف وضع خطة لسداد الديون تحمي المستثمرين من مختلف الأطراف.

وأضافت إيفرجراند أنها تضع حاليا مسودة مفصلة وفعالة لخطة هيكلة الديون وتجري حوارا نشطا مع الدائنين الدوليين.

كانت مجموعة من الدائنين الدوليين قد قالت في الأسبوع الماضي إن إيفرجراند فشلت في التواصل الجاد بشأن جهودها لإعادة هيكلة الديون وأن المجموعة "تفكر بشكل جدي في اتخاذ إجراءات قانونية" لحماية مصالح المستثمرين.

وكانت إيفر جراند الصينية قد أعربت في وقت سابق من الشهر الحالي عن رغبتها في التفاوض مع الجهات الدائنة بشأن إرجاء دفع مدفوعات اقترب موعد استحقاقها.

وأعلنت الشركة في البورصة بمدينة شينزين بجنوب الصين أن هناك خططا لإرجاء مدفوعات على سندات تداولتها في الصين بقيمة 5ر4 مليار يوان (708 مليون دولار) لنحو ستة أشهر من الثامن من يناير الجاري إلى الثامن تموز/يوليو المقبل.

يشار إلى أن حجم ديون إيفرجراند يبلغ أكثر من 300 مليار دولار.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 90% العام الماضي. وانضمت مؤخرا وكالة ستاندر اند بورز لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني للشركة إلى العجز عن السداد في بعض المجالات، وهى التي تبعد خطوة عن تصنيف العجز التام عن السداد.