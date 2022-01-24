وزيرة الهجرة: عقد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» في أواخر مارس المقبل

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تفاصيل عقد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، في نسخته السادسة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لبنى عسل»، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع عقد المؤتمر في أواخر مارس المقبل، مشيرةً إلى أن هناك عدة وزارات متعاونة لعقد هذا المؤتمر ومنها وزارة التجارة والصناعة.



واستكملت، أنه تم عقد عدة جلسات بحضور القطاع الخاص والبرلمان، والوزارات المعنية المشاركة في المؤتمر، منها كانت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومنها كانت على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف رجال الصناعة والعاملين في الشركات العالمية.



وتابعت، أن كل نسخة من هذا المؤتمر يتم استهداف شريحة مختلفة عن غيرها، مضيفةً أنه يتم حاليًا التواصل مع الخبراء بالخارج في مجال الصناعة للتنسيق معهم قبل انعقاد المؤتمر.



وكانت عقدت، اليوم الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا باللجنة التنسيقية للمؤتمر بحضور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، للاتفاق على الترتيبات النهائية للنسخة السادسة.