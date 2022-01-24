تقرير: شوله يرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم

ذكر تقرير إعلامي أن المدافع نيكلاس شوله لن يجدد عقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم وأنه سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين أن شوله -26 عاما- أبلغ بايرن ميونخ قبل عدة أسابيع بقراره.

وانضم شوله لبايرن ميونخ في عام 2017 من هوفنهايم. وابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وينتهي عقد شوله مع بايرن بنهاية الموسم، ويبدو أن شوله سيسير على نفس خطى ديفيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز، بالرحيل عن بايرن ميونخ بشكل مجاني.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب الفريق مؤخرا إن شوله لم يوافق على عرض التجديد الذي تقدم به بايرن، بطل الدور الألماني في آخر تسع مواسم.

وذكرت تقارير أن برشلونة ونيوكاسل وتشيلسي مهتمين بضم اللاعب.

وتضم قائمة البدلاء المحتملين لشوله دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وثنائي تشيلسي أنطونيو روديجر وأندريسا كريستنسين. وتنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم.

وجدد بايرن ميونخ في الأشهر الأخيرة عقود جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وكينجسلي كومان.

كما يهدف النادي أيضا للإبقاء على سيرج نابري لما بعد 2023، بينما ينتهي عقد كورنتين توليسو في الصيف، ولم يتضح مستقبله بعد.