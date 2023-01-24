وفد من إدارة شباب الخانكة بالقليوبية يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ 71

هنأ وفد من إدارة شباب الخانكة برئاسة هاني أبو السعود مدير الإدارة، وبمشاركة أعضاء برلمان الشباب وبرلمان الطلائع، وشباب التطوع، مأمور مركز شرطة الخانكة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71.



ورافق الوفد ممثلون عن العاملين بالإدارة ومراكز الشباب، في إطار المبادرة التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بعيد الشرطة للعام 71 بعنوان (شرطتنا قد المسؤولية)، تحت شعار تحية تقدير للشرطة المصرية.



من جانبه، أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى تقدير الشباب والرياضة لدور قوات الشرطة، وتضحيات الشرطة ضد الإرهاب.



ولفت إلى أن التاريخ سيذكر بطولات رجال الشرطة على مر العصور، موجها التحية إلى أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وعلى ما يبذلونه من جهد لإعادة الاستقرار إلى جميع أنحاء الجمهورية.



وتأتى الاحتفالات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يذكر أن الاحتفالات بعيد الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح، ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.