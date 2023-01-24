 الثلاثاء 24 يناير 2023.. الدولار يتراوح بين 29.82 و29.92 جنيه للبيع في بداية التعاملات - بوابة الشروق
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الثلاثاء 24 يناير 2023.. الدولار يتراوح بين 29.82 و29.92 جنيه للبيع في بداية التعاملات

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 10:22 ص

استقر سعر صرف الدولار في البنوك المختلفة، في بداية تعاملات اليوم 24 يناير 2023، بعد أن كان ارتفع ثلاثة قروش بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الصرف في البنك المركزي 29.83 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

واستقر في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 29.72 جنيه للشراء، و29.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 29.88 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي، سجل 29.87 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

وأعلن كلا من بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، سعر الصرف عند 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأمريكية 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.


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