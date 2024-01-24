القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير صاروخين للحوثيين مصوبين تجاه البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، تدمير صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، كانا جاهزين للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 2: 30 صباح الأربعاء بتوقيت صنعاء (23: 30 ت.غ)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق صوب جنوب البحر الأحمر"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت أن "القوات حددت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وقررت أنها يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ولم يوضح البيان الأمريكي بالتحديد مكان الضربات التي نفذت ولا في أي محافظة يمنية.

وبحسب سنتكوم فقد "تم استهدف الصاروخين وتدميرهما دفاعا عن النفس"؛ قائلة إن هذا الإجراء "سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وحتى الساعة 6: 40 (ت.غ) لم تعقّب جماعة الحوثي على البيان الأمريكي.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي، الحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.

ومنذ 12 يناير الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة من حين لآخر، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.