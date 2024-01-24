المستشار الألماني يبدي ثقته بموافقة رئيس وزراء المجر على انضمام السويد لحلف الناتو

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في توقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن عرقلة انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأبدى ثقته أيضا في أن أوربان سيوافق على حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) في قمة غير عادية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال شولتس، قبل اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في برلين مساء اليوم: "أتوقع أننا سنحصل على القرارات اللازمة قريبا للغاية".

وأضاف: "هذه إشارة جيدة لأنها ستعزز أيضا من تحالفنا العسكري المشترك".

وأعرب المستشار الألماني عن أمله في موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على إجراءات مساعدة أوكرانيا.

وكان أوربان وعد بالمضي قدما في التصديق الذي طال تأجيله على انضمام السويد إلى حلف الناتو، وذلك بعد موافقة تركيا.

وقال أوربان، في منشور له على تطبيق "إكس" في وقت سابق من اليوم، بعد مكالمة هاتفية مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، إنه سوف يحث البرلمان على التصويت على هذه المسألة "في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف ستولتنبرج، أنه رحب بـ "الدعم الواضح" من جانب أوربان.

وتابع ستولتنبرج، في منشور على موقع إكس "إنني أتطلع إلى إجراء التصديق بمجرد عودة البرلمان للانعقاد."