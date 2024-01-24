أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقّيها بلاغا عن انفجار يبعد 100 متر عن سفينة تجارية تبحر في باب المندب.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر منصة «إكس»، قالت فيه إن حادث اليوم هو الـ19 من نوعه منذ بدء التوتر في البحر الأحمر بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية نيتها استهداف السفن التي لديها ارتباط بإسرائيل، إلى حين وقف الحرب على غزة.

وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن حادث وقع على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب مدينة المخا اليمنية، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت: "أبلغ ربّان السفينة عن انفجار على بعد نحو 100 متر من الجانب الأيمن للسفينة".

وأفادت الهيئة بأن السفينة وطاقمها بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وكررت توجيهاتها بأنه يُنصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه.

ومنذ 12 يناير ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.