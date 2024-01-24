التشيك ترحب بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى الناتو

رحبت التشيك بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، اليوم الأربعاء، إن التشيك تعول أيضا على احترام المجر لتعهدها المتكرر بألا تكون آخر من يصادق على انضمام السويد إلى التحالف العسكري، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

وأكد وزير خارجية التشيك، أن بلاده تأمل في أن تنتهي عملية المصادقة قريبا، حيث إنها ستعزز بشكل واسع الناتو وستساهم في الأمن الأوروبي الشامل.

وكانت الحكومة السويدية قد رحبت بمصادقة البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وحثت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الانتهاء من المصادقة في أقرب وقت ممكن.

وكتب رئيس الوزراء أولف كريسترسون على منصة إكس، مساء أمس الثلاثاء: "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوا كامل العضوية في الناتو".

كما رحب وزير الخارجية توبياس بيلستروم بالأخبار الواردة من أنقرة.

وقال لمحطة "إس في تي": "من الجيد بالطبع أن البرلمان التركي قد صوت الآن بالتأييد".

والخطوة التالية هي أن يوقع أردوغان على بروتوكول الانضمام وينشر في الجريدة الرسمية.

والمجر هي الدولة الوحيدة المتبقية في حلف شمال الأطلسي التي يتعين موافقتها على انضمام السويد إلى الحلف.

ووقعت جميع الدول الـ29 الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد، ويجب أن يحصل الأعضاء الجدد على موافقة بالإجماع للانضمام إلى الحلف.