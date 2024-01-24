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حسم منتخب أنجولا صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

وبهذ الفوز تأهل منتخب أنجولا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن يواجه صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة أو السادسة.

افتتح التهديف لمنتخب أنجولا كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في الدقيقة 36، وأضاف الهدف الثاني امبروزيني سالفادور في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز تصدر منتخب أنجولا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وجاء في المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب موريتانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 1 الجزائر.