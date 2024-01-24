يرى أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن طريقة تفكير محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي مختلفة عن أغلبية النقاد والجماهير في مصر.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "ملف محمد صلاح مؤلم ويدفع الجماهير للغضب، لم أكن أنوي الحديث عن هذا الأمر، لكنني سأتحدث بلغة الشارع".

وأضاف: " صلاح مش زينا، وطريقة تفكيره مختلفة عننا، وإذا كانت طريقة تفكيره مثلنا لما كان لعب في ليفربول واستمر ينافس على جوائز الأفضل في العالم 7 سنوات".

وتابع: "ليس معنى ما أقوله إن محمد صلاح أفضل منّا، لا هو أفضل منّا ولا نحن أفضل منه، هو فقط مختلف".

وأكمل: "إصابة صلاح هي تمزق من الدرجة الأولى أو الثانية، عليه أن يتلقى العلاج في معسكر الفريق، لا أقول إن ذلك أمرًا صحيحًا، لكنها طريقة تفكير مختلفة".

وأتم: "محمد صلاح تواصل مع مدربه يورجن كلوب وكذلك طبيب ليفربول، وجميعهم قرروا أن يعود اللاعب ليحصل على فترة تأهيله في إنجلترا، وإذا تعافى من الإصابة يعود إلى المنتخب مُجددًا".