انقطاع الكهرباء يعطل رحلة رحلة وزيرة الخارجية الألمانية إلى جيبوتي

تأخرت رحلة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى جيبوتي في شرق أفريقيا، بسبب عدم حصول طائرتها الحكومية على تصريح للتحليق فوق إريتريا.

وتم تحويل طائرة بيربوك إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث سيقضي وفدها الليل قبل محاولة مواصلة الرحلة إلى جيبوتي غدا الخميس.

وهبطت طائرة بيربوك وهي من طراز ايرباص "ار 321 ال ار" في مدينة جدة الساحلية الساعة الثانية والربع مساء (1315 بتوقيت جرينتش) بعدما حلقت فوق البحر الأحمر لأكثر من ساعة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التأخير جاء لأن الجناح الجوي بالقوات المسلحة الألمانية لم يتمكن من الحصول على تصريح من إريتريا بالتحليق في مجالها الجوي. وقالت المصادر إن انقطاع الكهرباء في وزارة الخارجية الاريترية تسبب في تفاقم المشكلة.

وكان من المقرر أن تلتقي بيربوك مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف عصر اليوم الأربعاء.

وتشمل جولة وزيرة الخارجية الألمانية في شرق أفريقيا كلا من جيبوتي وكينيا وجنوب السودان وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة التي يشهدها السودان.

وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين، أن محادثات بيربوك خلال هذه الجولة ستتركز على كيفية تنسيق مبادرات الوساطة الدولية بشكل أفضل وزيادة الضغط على أطراف النزاع في السودان، وأكدت المتحدثة أن كل الدول الثلاث التي ستزورها بيربوك تلعب دورا بارزا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في السودان.

وأضافت المتحدثة أن بيربوك ستبحث في جيبوتي أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر. ويجري نقاش في الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع حول إمكانية تنفيذ عملية لضمان أمان الملاحة في البحر الأحمر. ووفقا لهذه الخطط، سيتم إرسال سفن حربية أوروبية لحماية الناقلات.

وأفادت مصادر حكومية ألمانية بأن ألمانيا تعتزم المشاركة في هذه المهمة بفرقاطة "هيسن" شريطة الحصول على تفويض من البرلمان بهذا الخصوص.

وستلتقي بيربوك في كينيا مع ممثلين عن المجتمع المدني السوداني وستزور مركز تدريب تموله ألمانيا.

وستزور بيربوك في جنوب السودان مخيما تابعا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس).