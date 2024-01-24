ضرب المنتخب الوطني المصري موعدًا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بعدما حسم الثنائي تأهلهما لثمن النهائي في وصافة المجموعات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي في العاشرة من مساء الأحد المقبل، 28 يناير، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

وحل المنتخب الوطني وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب كاب فيردي، صاحب الصدارة بـ7 نقاط، كما حل الكونغو في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط كذلك خلف المغرب المتصدر.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، وإنهاء فترة الصيام الطويلة عن التتويجات القارية، منذ اللقب الأخير للفراعنة في نسخة 2010 بأنجولا.