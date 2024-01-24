عقد ندوة حراس الوطن في احتفال قصور الثقافة بعيد الشرطة بالفيوم غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية ثقافية وفنية في السابعة مساء غد الخميس، بنقابة الزراعيين في الفيوم.

يتضمن الحفل ندوة بعنوان "رجال الشرطة حراس الوطن" يشارك فيها اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب سابقا، واللواء عمرو هويدي رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة، والعميد هاني رشاد، إلي جانب لقاء شعري مع الفنان محمود عبد المعطي.

ويختتم الحفل بعرض فني للفرقة القومية للموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم، وتقدم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو حسن شاهين.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الشرطة.