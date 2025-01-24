عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ صناع القرار إجراءات حاسمة ومتسقة لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل.

ويأتي ذلك حيث عقدت عائلات الأسرى مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، أكدت فيه ضرورة استمرار الجهود لإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

كما شددت عائلات الأسرى في المؤتمر الصحفي على ضرورة تسريع الإجراءات لضمان عودة جميع الأسرى، وعدم التراخي في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وفي هذا السياق، عبّرت فيكي كوهين، والدة الجندي الأسير نمرود كوهين، عن قلقها العميق حيال مصير ابنها وبقية الأسرى، قائلة: "هذا الأسبوع تأثرنا بمشاهد الأمهات يحتضنّ بناتهن، ولكننا نتألم لأن ابننا نمرد وآخرين من الرجال ما زالوا خلف الأسوار، وكل يوم يمر يشكل تهديداً حقيقياً لحياتهم".

وأضافت: "القلق من عدم تنفيذ الصفقة بالكامل يزعجنا جميعا. كبار المسئولين يؤكدون أن تعطيل الصفقة يعني حكم الإعدام على من بقي خلفه".

وأعربت عائلة الأسير أوهاد بن عامي، الذي تم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى من الصفقة، عن قلقها من سير المفاوضات.

وقالت ابنته، إيلا بن عامي، إن "الصفقة يجب أن تشمل جميع الأسرى، ويجب ألا تسمحوا لها بالانهيار. نحن نعلم أن والدي في قائمة الأسرى التي سيتم الإفراج عنهم، لكن من الضروري أن تكتمل الصفقة".