 وزير خارجية السعودية يصل العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية السعودية يصل العاصمة السورية دمشق

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 يناير 2025 - 1:58 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يناير 2025 - 1:58 م

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق إن "زيارة الوزير السعودي إلى دمشق تأتي للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، عقب اللقاءات التي أجراها بن فرحان في دافوس".

وأضافت المصادر لـ(د ب أ) "القيادة الجديدة تعتبر زيارة المسئول السعودي هي خطوة مهمة في إطار العلاقات العربية العربية، وأن التصريحات والخطوات التي قامت بها القيادة السورية الجديدة لقيت ترحيباً وثناء من قبل القيادة السعودية وهذه الزيارة هي دعم للقيادة الجديدة".

وأشارت المصادر إلى أن "أول زيارة قامت بها الإدارة الجديدة هي إلى المملكة العربية السعودية".

وقدمت السعودية مساعدات عاجلة إلى سوريا من خلال إرسال عدة طائرات تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا.

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