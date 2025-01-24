4 مخطوطات تاريخية من العصر الفاطمي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره، عددًا من المخطوطات التاريخية في العصر الفاطمي، من مقتنيات المكتبة الأزهرية، والذي مر على نسخها نحو 900 عام هجري.

ومن أبرز هذه المخطوطات التي يعرضها الأزهر في جناحه بالمعرض: مخطوطة الأدب الكبير، لابن المقفع (منسوخة عام 532 هجرية)، ومخطوطة البسيط في التفسير للواحدي (منسوخة بتاريخ ٥٢٤ هجرية)، مخطوطة ديوان المتنبي (منسوخة بتاريخ 544 هجرية)، ومخطوطة الجامع الصحيح للبخاري (منسوخة بتاريخ 507 هجرية).

ويشارك الأزهر -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.