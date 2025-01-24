المبعوث الأممي لليمن يبحث التخطيط اللازم لوقف إطلاق النار

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، اليوم الجمعة، أنه بحث مع ممثلين عن قيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري، التخطيط اللازم لتحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال المكتب، في بيان، إن المكتب ناقش "السياق الأمني الحالي في اليمن والمنطقة، فضلا عن الأولويات التي يجب معالجتها قبل الشروع في عملية وقف إطلاق النار بما في ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف"، بحسب قناة الشرق السعودية.

ونقل المكتب عن نائب رئيس البعثة الأممية في اليمن، سرحد فتاح، قوله خلال الاجتماعات: "مكتب المبعوث الخاص يعمل بشكل حثيث مع جميع الجهات الفاعلة لوضع الأساس لوقف إطلاق النار بما لا يشكل مجرد توقف مؤقت للقتال، بل خطوة نحو عملية سلام مستدامة".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل لصيق مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة المتطلبات الضرورية للسلام وضمان أن تؤدي عمليات وقف إطلاق النار المستقبلية إلى حوار سياسي هادف وإغاثة إنسانية".

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

واستند قرار ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية إلى هجماتهم على القوات الأمريكية، بالإضافة إلى استهدافهم للبنى التحتية المدنية والسفن التجارية