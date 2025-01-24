إدارة ترامب تبدأ في تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة

بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب الترحيل الجماعي المعلن عنه للمهاجرين.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة كارولاين ليفيت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أن الجهات المعنية اعتقلت إجمالي 538 مجرما كانوا دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وترحيلهم على متن طائرات عسكرية.

وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أعلنت اعتقال أكثر من 170 ألفا في عام 2023، بمتوسط نحو 476 يوميا.

وكتبت ليفيت "أكبر عملية ترحيلة في التاريخ جارية.. قطع الوعود. الوفاء بالوعود".

ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعدما تولى المنصب الاثنين الماضي. ويسمح الآن مجددا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس أو المستشفيات، وهو تحول عن الترتيبات التي كانت مطبقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وثمة مخاوف في المجتمعات ذات نسبة المهاجرين المرتفعة، من "أكبر عملية ترحيل" في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أعلن ترامب عنها خلال الحملة الانتخابية.

غير أن قاضيا في ولاية واشنطن اعترض أمس الخميس، محاولة ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة لفئات معينة.

وأعلن عمدة نيوارك، راس باراكا، عن مداهمة قامت بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في المدينة القريبة من نيويورك أمس الخميس.