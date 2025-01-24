منتخب مصر يقترب من ربع نهائي مونديال اليد بفوز درامي على سلوفينيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر فوزا دراميا على سلوفينيا، اليوم الجمعة، ليقترب من التأهل لدور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

فاز المنتخب المصري بنتيجة 26-25 بعد أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، علما بأنه أنهى الشوط الأول منقول بنتيجة 16-14.

وقفز منتخب مصر للمركز الثاني في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد سلوفينيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأخيرة ويضمن الفوز تأهله مباشرة لدور الثمانية دون الالتفات لنتائج منافسيه.