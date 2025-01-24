 منتخب مصر يقترب من ربع نهائي مونديال اليد بفوز درامي على سلوفينيا - بوابة الشروق
الجمعة 24 يناير 2025 9:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر يقترب من ربع نهائي مونديال اليد بفوز درامي على سلوفينيا

محمود باهي
نشر في: الجمعة 24 يناير 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يناير 2025 - 8:47 م

حقق منتخب مصر فوزا دراميا على سلوفينيا، اليوم الجمعة، ليقترب من التأهل لدور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

فاز المنتخب المصري بنتيجة 26-25 بعد أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، علما بأنه أنهى الشوط الأول منقول بنتيجة 16-14.

وقفز منتخب مصر للمركز الثاني في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد سلوفينيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأخيرة ويضمن الفوز تأهله مباشرة لدور الثمانية دون الالتفات لنتائج منافسيه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك