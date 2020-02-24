برلماني بهونج كونج يرفع دعوى قضائية ضد سائق اصطدم بمتظاهرين

قام نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي في هونج كونج، برفع دعوى قضائية خاصة، اليوم الاثنين، ضد سائق سيارة أجرة، اصطدم بمجموعة من المتظاهرين المناهضين للحكومة، ولم يتم توجيه اتهام له.

وشرح النائب تيد هوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كيف اصطدم سائق السيارة الأجرة بحاجز على الطريق في أكتوبر الماضي، حيث انحرف باتجاه المتظاهرين، مما تسبب في وقوع إصابات خطيرة ومتعددة لامرأتين في العشرينات من عمرهما.

وبعد وقوع الحادث، تم سحب السائق من سيارته وضربه. وجرى فيما بعد توجيه الاتهام لواحدة من المصابتين بجروح بالغة، بالقيام بأعمال شغب، وذلك على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات للسائق.

وقال هوي: "لقد لاحقت الشرطة فضائيا واحدة من المصابتين وبعض الأشخاص الأخرين، ولكنني أوجه تهما جنائية ضد الرجل، بسبب عدم وجود تحقيق من جانب الشرطة بشأن ما ارتكبه".

يذكر أن الاحتجاجات التي جرت في أكتوبر الماضي، جاءت ردا على "قانون حظر ارتداء الاقنعة"، الذي فرضته الرئيسة التنفيذية كاري لام، في محاولة فاشلة لقمع تنظيم الاحتجاجات التي أدت إلى نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع لمعارضة مشروع قانون تسليم المجرمين إلى البر الرئيسي الصين.