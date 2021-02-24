النيابة تناشد بإرسال فيديو التعدي على فتاة الفيرمونت وتتعهد بحماية مُقدمه

ناشدت النيابة العامة، من لديه المقطع المصور لواقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام ٢٠١٤، تقديمه إليها، مؤكدة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

وذكرت النيابة في بيان منذ قليل، أن التحقيقات في الواقعة كشفت عن ‏تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا يصور واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام ٢٠١٤، وتلقى بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.

وأضافت النيابة أنه إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة.

وأشارت النيابة إلى أنه أنبأ عن هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.

وتابعت النيابة بأن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وأكدت النيابة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.