قتلى وجرحى حوثيون بنيران القوات المشتركة بمحافظة الحديدة

سقط عدد من القتلى والجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، بنيران القوات المشتركة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة في بيان صحفي، إن القوات المشتركة وجهت ضربات محكمة على أهداف حوثية في قطاعات كيلو 16 والصالح وشارعي صنعاء والخمسين والمطار داخل مدينة الحديدة، وجنوب غرب الدريهمي وجنوب شرق التحيتا وشمال غرب حيس، بعد رصد دقيق لتحركاتها قرب خطوط التماس".



وأفاد المركز، بأن عددا من عناصر المليشيات" لقوا حتفهم وجرح آخرون، وإخمدت تحركات عدة لهم".



وأشار إلى أن القوات المشتركة دمرت جرافة للحوثيين ما أدى إلى مقتل 4 من عناصرهم "أثناء محاولة استحداث تحصينات في إحدى المزارع الواقعة على خط زبيد شرق الجبلية بمديرية التحيتا".



ويقود القوات المشتركة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح الذي انضم للتحالف بعد مقتل عمه على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، ولا تخضع هذه القوات لهيئة الأركان اليمنية وتتلقى دعمها من دولة الإمارات.