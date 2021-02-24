الخزانة الأمريكية تعلن نتيجة الاكتتاب في سندات العامين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 60 مليار دولار.

وجاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 0.119% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.44 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 60 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 0.125% ومعدل التغطية 2.67 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 2.60 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار يوم الخميس المقبل، في ختام أسبوع الطرح.