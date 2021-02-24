إصابة لاعبين من روت فايس إيسن بكورونا قبل مواجهة كيل بكأس ألمانيا

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أعلن نادي روت فايس إيسن، المنافس ببطولة دوري الدرجة الرابعة الألماني، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبيه أمارا كوندي وأوجوزان كيفكير بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أسبوع من لقاء الفريق مع ضيفه هولشتاين كيل بدور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا.

وأوضح النادي الألماني اليوم أن نتائج الاختبارات الإلزامية التي خضع لها الفريق قبل مواجهة كيل الهامة جاءت إيجابية بالنسبة لكوندي وكيفكير.

وقال يويرن نوفاك، المدير الرياضي للنادي "لقد كثفنا إجراءاتنا منذ نتائج الاختبارات الإيجابية وألغينا التدريب لمدة يومين كإجراء احترازي".

وأضاف نوفاك "الاختبارات التالية كانت سلبية لحسن الحظ حتى نتمكن من مواصلة اللعب والتدريب".

ويسعى روت فايس إيسن لأن يصبح ثاني فريق من الدرجة الرابعة يصل للدور قبل النهائي في تاريخ كأس ألمانيا، بعدما أطاح خلال مسيرته بالمسابقة هذا الموسم بفريقي أرمينيا بيليفيلد وبايرليفركوزن، المنافسين بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) وكذلك فورتونا دوسلدورف، الذي يلعب بالدرجة الثانية.

في المقابل، فجر كيل، الذي يلعب بالدرجة الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أقصى بايرن ميونخ (حامل اللقب) من البطولة في الدور الماضي.