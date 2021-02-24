برلمان فنزويلا يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد

في أعقاب تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مؤيدي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، دعا البرلمان الفنزويلي الحكومة إلى أن تعلن سفيرة الاتحاد لدى البلاد "شخصا غير مرغوب فيه"، وطرده.

ودعت الجمعية الوطنية الفنزويلية مادورو في "اتفاق رفض" للعقوبات، اليوم، إلى السعي لطرد السفيرة الأوروبية إيزابيل بريلهانت بيدروسا، كما قال البرلمان إنه يتعين مراجعة الاتفاقية الخاصة بتشغيل مكتب للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

واستهدف قرار الاتحاد الأوروبي الذي نشر أمس الأول الاثنين 19 من مؤيدي مادورو بعقوبات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية واقتراف أعمال ضد الديمقراطية وسيادة القانون.

وكان مادورو أعلن السفيرة ريلهانت بيدروسا "شخصا غير مرغوب فيه" عقب فرض الاتحاد عقوبات في شهر يوليو الماضي، وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد التي تواجه أزمات. ولكن حكومة مادورو الاشتراكية تراجعت بعد انقضاء المهلة.

وتشهد فنزويلا الغنية بالنفط صراعا متصاعدا بين الحكومة والمعارضة منذ بداية عام 2019، حيث يحاول زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الإطاحة بالرئيس مادورو.

ويحظى جوايدو بدعم الولايات المتحدة والعديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين يتمتع مادورو بدعم الصين وروسيا، وحلفائه في كوبا وبوليفيا ونيكاراجوا.

واعتبر الاتحاد الأوروبي انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في فنزويلا في ديسمبر الماضي غير ديمقراطية.