رئيس جامعة الإسكندرية: يعتذر الطالب عن أداء الامتحانات حال تخوفه من الإصابة بكورونا



شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الانتهاء من مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات.



وأكد رئيس الجامعة، إمكانية تقديم الطلاب طلبات اعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول في ظل جائحة كورونا ،إذ إنه في حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا: يعتذر الطالب عن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملاً قبل بدء الامتحانات مع الإحتفاظ بالتقدير".



وأضاف أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات: يعتذر الطالب عن المواد التى تلي الإصابـة فقط مع الاحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة من المستشفى الجامعي بتأكيد الإصابة، علماً بأن المواد المعتذر عنها الطالب، وتم قبول عذره لأي سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية المعتمدة.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، عن الخطة العامة التي تتخذها جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عقد الامتحانات، ومنها إقامة 4 ورش عمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة؛ لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية.



كما تتضمن توفير المواد اللازمة من مطهرات وكواشف الحرارة وتطهير قاعات الامتحانات ودورات المياه والتهوية الجيدة، ومراعاة التباعد الكافي بين الطلاب، وارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات من كل المتواجدين، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للمرور على لجان الإمتحانات لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازيـة، كذلك عرض آلية التعامل الطبي مع حالات الاشتباه والإصابة.