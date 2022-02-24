ليفاندوفسكي يطمح لتحقيق رقم جديد في رحلة بايرن الصعبة لفرانكفورت بالدوري الألماني

ينتظر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موعدا مع رقم قياسي آخر في المرحلة المقبلة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عندما يواجه فريقه بايرن ميونيخ (المتصدر) مضيفه آينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل هدف واحد فقط ليعادل الرقم القياسي بوصفه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خارج ملعب فريقه في موسم واحد بالمسابقة، والذي يتقاسمه حاليا يوب هاينكس الذي سجل 17 هدفا في موسم 1973 / 1974 مع تيمو فيرنر الذي أحرز نفس العدد من الأهداف بموسم 2019/ 2020.

ويتربع ليفاندوفسكي على صدارة ترتيب هدافي بوندسليجا هذا الموسم برصيد 28 هدفا حاليا، وهو يطارد رقمه القياسي كأكثر لاعب إحرازا للأهداف في موسم واحد بالبطولة، والذي حققه في الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 41 هدفا.

ولكن اللاعب الفائز بجائزة (ذا بيست) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين، يعلم أيضًا أن أهدافه لن تكون كافية لبايرن الذي شهدت نتائجه بعض الاهتزاز مؤخرا.

وخسر بايرن 2 / 4 أمام بوخوم في بوندسليجا، قبل أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة 1 / 1 مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ثم اضطر لقلب تأخره صفر / 1 أمام جروتر فورت (متذيل الترتيب) إلى فوز بنتيجة 4 / 1 في لقائه الأخير بالدوري الألماني، الذي شهد تسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة.

وأعرب ليفاندوفسكي عن أمله في مساعدة فريقه على العودة لمساره الصحيح، في المرحلة المقبلة دون انتظار مباريات منتصف الأسبوع.

وأوضح ليفاندوفسكي عقب لقاء جروتر فورت "لدينا أسبوعان عاديان يمكننا فيهما العمل على الأمور التي لم تكن تسير بشكل جيد".

لكن رحلة بايرن، الذي يفتقد خدمات نجمه توماس مولر، المصاب بفيروس كورونا، إلى فرانكفورت لن تكون سهلة على الإطلاق.

وتلقى بايرن خسارة مذلة 1 / 5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت قبل أسبوعين في بوندسليجا، وتسببت في الإطاحة بمدربه آنذاك نيكو كوفاتش، ورغم كل النجاحات التي حققها سلفه هانزي فليك مع الفريق البافاري، لكنه خسر أيضا 1 / 2 أمام فرانكفورت الموسم الماضي، على ملعب (كومرز بنك أرينا) الذي يستضيف لقاء الفريقين المقبل.

ويسعى جوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي لبايرن، لتحقيق انتصاره الأول على آينتراخت فرانكفورت، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مواجهاته الخمس السابقة ضده فريقيه السابقين لايبزج وهوفنهايم.

وتغلب فرانكفورت 2 / 1 على بايرن في معقله (أليانز أرينا) في المرحلة السابعة للمسابقة هذا الموسم، التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث كانت هذه هي الخسارة الأولى هذا الموسم لحامل لقب بوندسليجا في المواسم التسعة الأخيرة هذا الموسم، فيما كان هذا الانتصار هو بداية انتفاضة فرانكفورت، الذي ارتقى للمركز السادس في ترتيب البطولة قبل العطلة الشتوية.

ويعاني فرانكفورت من تراجع نتائجه في الفترة الماضية، حيث حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، ويطمح لانتفاضة أخرى في البطولة.

وقال جبريل سو، لاعب وسط فرانكفورت إن فريقه يتعين عليه أن يعود للعب، مثلما كان بعد الفوز على بايرن في مواجهتهما الأخيرة.

وأوضح سو: "كنا في وضع مماثل في النصف الأول من الموسم، عندما فزنا بكل مبارياتنا تقريبًا في النهاية. كل فرد اهتم بتحسين نفسه فجأة. هذه هو الوضع الذي نريد العودة إليه".

وتفتتح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين غدا الجمعة بمواجهة هوفنهايم وضيفه شتوتجارت، فيما يلتقي بعد غد فرايبورج مع هيرتا برلين، وبايرليفركوزن مع أرمينيا بيليفيلد، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج، ويونيون برلين مع ماينز، وجروتر فورت مع كولون.

وتختتم لقاءات المرحلة يوم الأحد المقبل بمباراتي بوخوم مع لايبزج، وأوجسبورج مع بوروسيا دورتموند.