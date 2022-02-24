غرس شجرة السلام للإخوة الإنسانية في ميدان الأزهر بأسيوط

غرس الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والسفير نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بجمهورية مصر العربية، وصالح السعدي ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، شجرة السلام رمزا للإخوة الإنسانية، وجامعة خضراء.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بقمة المناخ، وذلك في أول حدث تاريخي من نوعه بجامعة الأزهر بأسيوط.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، بحضور ممثلي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية بأسيوط، وأمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، ووكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومدير عام الوعظ والإرشاد بأسيوط، وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط وعمداء كليات الفرع.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك رئيس فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي، إن زيارة سفير الفاتيكان لفرع جامعة الأزهر رسالة إلى العالم أجمع أن مصر تجمع وحدة الصف بين الأخوة من كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه في إطار تخصيص الأمم المتحدة اعتماد يوم الرابع من فبراير يوماً دوليًّا للأخوة الإنسانية نحو نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم، قامت جامعة الأزهر بإطلاق رسالة السلام والأخوة من ميدان جامعة الأزهر بأسيوط بزرع شجرة رمزا للمحبة.