استمرار حالة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الأحوال الجوية بالوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بجانب تكليف إدارة المرور بمتابعة حركة المرور على الطرق السريعة طبقاً لحالة الطقس.



وناشد المواطنين توخي الحذر، وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.