الحرب الأوكرانية تدفع أسهم شركات الطيران الأوروبية إلى التراجع



تراجعت أسهم شركات الطيران في أوروبا خلال تعاملات اليوم الخميس على خلفية الحرب التي نشبت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، وأدت إلى اضطراب شديد في حركة الطيران والسفر الجوي في أوروبا الشرقية بشكل عام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة الطيران ويز أير هولدنجز، وهي واحدة من عدد قليل من شركات الطيران الأجنبية التي لها قاعدة في أوكرانيا، تسعى حاليا إلى إخراج طائراتها الأربع وموظفيها العالقين في مدينتي كييف ولفيف الأوكرانيتين.

كما فرضت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي حظرا على الطيران في سماوات أوكرانيا والمناطق القريبة من حدود شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، في حين أعلنت مولدوفا وبيلاروس (روسيا البيضاء) غلقا كاملا لأجوائهما.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الأوروبية حيث فقد سهم شركة ويز أير الموجود مقرها في المجر حوالي 13% من قيمته حتى الساعة الثانية ظهرا في تعاملات بورصة لندن. كما تراجعت أسهم لوفتهانزا الألمانية وآي.أيه.جي المالكة لشركتي طيران بريتش أيروايز البريطانية وأبييريا الإسبانية وسهم شركة أير فرانس-كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية، بنسبة 7% أو أكثر، في حين تراجع سهم إيزي جيت للطيران منخفض التكاليف بنسبة 8% وسهم منافستها الأيرلندية ريان أير بنسبة 6ر4% خلال تعاملات اليوم.

وفقد سهم شركة ويز أير وهي أكبر شركة للطيران منخفض التكاليف في شرق أوروبا حوالي 25% من قيمته منذ بداية العام الحالي، بسبب الضغوط التي تعرض لها خلال الأسابيع الماضية على خلفية تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.