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أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا بسبب التدخل الحكومي في الاتحادين.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو اليوم الخميس: «سنضطر لتعليق النشاط في كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم».

وأضاف: «إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم أو رفع تعليقهم».

وكانت الحكومة في زيمبابوي قد حلت الاتحاد المحلي بسبب التحرش الجنسي المزعوم للحكام من قبل الموظفين الفنيين ومزاعم بالاحتيال.

وفي كينيا أوقفت الحكومة عمل الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية أنشطة كرة القدم في البلاد.