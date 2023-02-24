القومي للمرأة ينظم ورشة عمل للمخلفات الصلبة بدمياط

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشتي عمل إعادة تدوير لبقايا البلاستيك، والذي يعتبر من المخلفات الصلبة التي تضر البيئة، وحاضرت في الورش الدكتورة خلود العبد، وطلبة من الفرقة الثالثة بقسم الزخرفة، تطبيق لمادة الدراسات والعلوم البيئية، واللاتي دربن السيدات على مشروع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

وأوضحت الدكتورة مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الورشة بدأت بالتوعية بمخاطر المخلفات الصلبة على البيئة، وآثارها الجسيمة على البيئة وآثارها أيضا على التغيرات المناخية، وكيفية استخدام المخلفات البلاستيكية العلب التي تضر البيئة، وكيفية تحويلها إلى اكسسوارات وزينة وتحف فنية، باستخدام أدوات وخامات بسيطة، أيضا من بقايا مخلفات المنازل وفي متناول الجميع، وتم التطبيق العملي للسيدات الحضور على بعض العينات، على أن يتم تطبيقها لإخراج منتجات تطبيقية.

ويستمر تباعا كيفية تحويل المخلفات بأنواعها، كل نوع في ورشة على حدة، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، استكمالا لخطة التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة وجامعة دمياط، في ظل اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، واستمرارا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.